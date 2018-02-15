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15.02.2018 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске бомж угнал с автомойки Lexus

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске бомж угнал с автомойки Lexus. Мужчина работал там, и решил прокатиться, пока хозяин дорогой иномарки оставил свой автомобиль, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

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Поймать 26-летнего угонщика совершенно случайно удалось дорожным полицейским, которые остановили его у одного из ночных клубов. Мужчина был пьян, а при проверке документов выяснилось, что он не  является владельцем машины. После этого он и признался, что угнал Lexus с автомойки. Выяснилось также, что молодой человек не имеет постоянного места жительства.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия возбудили уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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