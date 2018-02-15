В Ижевске бомж угнал с автомойки Lexus. Мужчина работал там, и решил прокатиться, пока хозяин дорогой иномарки оставил свой автомобиль, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Поймать 26-летнего угонщика совершенно случайно удалось дорожным полицейским, которые остановили его у одного из ночных клубов. Мужчина был пьян, а при проверке документов выяснилось, что он не является владельцем машины. После этого он и признался, что угнал Lexus с автомойки. Выяснилось также, что молодой человек не имеет постоянного места жительства.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия возбудили уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.