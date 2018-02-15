В Оренбуржье мать подкинула новорожденного на крыльцо дома

Полиция Соль-Илецка установила личность матери, подбросившей своего новорожденного младенца на крыльцо дома.

Как сообщило в четверг УМВД по региону, ЧП произошло в селе Ветлянка. Сигнал в дежурную часть поступил от диспетчера "скорой помощи".

- В ходе проверки установлено, что 14 февраля около 22 часов 30 минут 32-летняя местная жительница, находясь дома, услышала за входной дверью звук, похожий на писк, - рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. - Открыв дверь, женщина обнаружила на крыльце новорожденного ребенка, завернутого в простыню.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада медиков. Мальчика доставили в городскую больницу. Сейчас он находится в Оренбургском перинатальном центре.

В поисках матери новорожденного участвовали пять групп сотрудников Соль-Илецкого горотдела полиции и весь личный состав отдела по делам несовершеннолетних. В итоге ею оказалась 24-летняя жительница Соль-Илецка.

С молодой женщиной беседуют полицейские. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.