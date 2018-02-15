В Самаре на руководство "РКЦ "Прогресс" завели уголовное дело

В Самаре СУ СК по региону на основе материалов УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая руководящую должность, с целью получения выгоды заключил договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам "РКЦ "Прогресс".

"Прогресс" оплатил за оборудование 11,784 миллионов евро, а для выполнения обязательств по договору компания потратила 9,783 миллионов евро, получив таким образом прибыль в размере более 2 миллионов, которая могла остаться у АО "РКЦ "Прогресс" в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника.

Завтра в Самаре суд рассмотрит ходатайство СУ СК по об отстранении Кирилина от должности.

Отметим, в 2016 году дочь Александра Кирилина Светлана стала фигурантом дел о превышении полномочий в период работы на "Прогрессе". Правоохранители подозревали, что при завышении суммы контрактов для "Прогресса" бюджет потерял примерно миллиард рублей.