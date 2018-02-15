В Татарстане огласили приговор по делу о ДТП с 14 погибшими

В Татарстане вынесен приговор водителю рейсового автобуса, ставшего участником ДТП, которое унесло жизни 14 человек, включая четырех детей.

Трагедия, напомним, произошла в ночь на 2 июля 2017 года. На автотрассе около города Заинск автобус Neoplan, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с движущимся грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся.

На месте происшествия погибли 13 человек, позже скончался еще один. 15 пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

Как сообщили в прокуратуре республики, суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статья 264 УК РФ). Причиной трагедии, как установило следствие, стало превышение допустимой скорости и несоблюдение предельной дистанции. Вину 56-летний мужчина не признал.

Суд приговорил водителя автобуса к 4,5 годам в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Как отметили в надзорном ведомстве РТ, приговор пока не вступил в законную силу.