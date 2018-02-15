В Ульяновской области перечень участников региональной программы поддержки ипотечного кредитования расширят за счет семей, в которых родился первенец. Они получат из областного бюджета по 150 тысяч рублей на компенсацию части стартового взноса по ипотеке.

Программа действует в регионе с 2015 года, но до сих пор ей могли воспользоваться только бюджетники - педагоги, медики, работники культуры и соцзащиты. Да и выплата была меньше - до конца 2017 года она составляла 100 тысяч рублей, а с нового года увеличена до 150 тысяч.

- Увеличение выплаты заметно повысило число желающих участвовать в программе, - говорит министр строительства Ульяновской области Дмитрий Вавилин. - Если за весь прошлый год мы выдали 230 сертификатов, то только за январь 2018-го помощь получили уже 64 человека. Всего из бюджета на реализацию программы в этом году выделено 40 миллионов рублей.

Поправки в закон, распространяющие программу на семьи, в которых после 1 января 2018 года появился первый ребенок, внесут уже весной. В региональном минстрое уточнили, что выплату смогут получить не все такие семьи, а лишь те, в которых уровень доходов не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Кроме того, приобретаемое жилье должно быть построено не ранее 2015 года. Власти рассчитывают, что новая социальная мера не только поможет ульяновцам улучшить жилищные условия, но и стимулирует спрос на новые квартиры, строительство которых в регионе идет рекордными темпами. В 2017 году в эксплуатацию ввели 976 тысяч квадратных метров жилья - больше, чем когда-либо за всю историю области.

Одни ульяновцы оценивают инициативу властей скептически, другие с радостью.

- 150 тысяч дадут не самым богатым людям, чтобы они, имея на руках ребенка, свои небольшие доходы относили каждый месяц в банк. Сомнительная инициатива, - считает Гюзель Агиуллина. - Разве что тем, кто получает зарплату "в конверте", это будет полезно. Но стоит ли региональным властям поощрять "серые" схемы?

А Галина Черненко ей возражает: "Многим такая помощь окажется кстати. Мы с мужем и старшим ребенком пять лет снимали квартиру, и тогда мы были бы рады получить такую выплату".