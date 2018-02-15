Чернобылец Александр Сизов потратил годы, чтобы добиться права на поддержку, в которой ему незаконно отказали. Омский суд по иску соцзащиты перевел его на "облегченную" группу инвалидности. В результате тот стал получать вместо четырнадцати тысяч рублей менее тысячи. Жить на такие деньги нельзя. Работать он не в состоянии. Омич решил искать правду в высших судебных инстанциях и обратился в КС.

Многих из сослуживцев-чернобыльцев Александра Сизова уже нет в живых. Остались только воспоминания и фотографии. Фото: Светлана Сибина

Повестку из военкомата, которая, по сути, перевернула его жизнь, Александр Сизов получил летом 1987 года сразу после того, как на Чернобыльской АЭС произошла авария. 26-летнему работнику коммунального предприятия, уже имевшему семью и сына, сообщили, что его отправят на военные сборы в Белую Церковь, где строится важный объект. Но когда тот прибыл на сборный пункт, оказалось, что адрес совсем другой.

- Я даже не расстроился. Надо так надо, - вспоминает Александр Сизов. - Никто тогда и предположить не мог, насколько это опасно. Да и что со мной - крепким, абсолютно здоровым парнем могло случиться?

Работать пришлось прямо на объекте. Завалы разбирали в непосредственной близости от реактора. В качестве защиты каждому выдали марлевую повязку. Через четыре месяца отправили домой. Александр снова вышел на работу. А через полгода у него начались проблемы.

- Ни с того ни с сего он начал испытывать слабость, бледнеть, обливаться холодным потом. Терял сознание. Мы понять не могли, что это такое. А потом, когда его прямо с работы увезли на "скорой", нам объяснили причину, - рассказала "РГ" жена чернобыльца Людмила Сизова.

В клинике предупредили, что распространяться о болезни Александра не надо. На вопросы беременной Людмилы, может ли это повлиять за здоровье ребенка, отвечали уклончиво. Уже потом она поняла, что может. Иммунная система дочери оказалась настолько слабой, что девочка не могла посещать садик, а пропуски школы из-за болезней переросли в проблему.

После выписки из больницы состояние Александра не улучшилось. Врачебная комиссия определила ему третью группу инвалидности.

- Эта группа дает возможность трудиться. И, конечно, я работал. Никому не говорил, что инвалид. Стыдно было в таком признаться, - говорит Александр. - Работал, сколько мог.

Здоровье окончательно пошатнулось, когда ему исполнилось 35 лет. Снова "скорая", госпиталь, лечение, не приносящее облегчения. Кожа начала покрываться волдырями, он стал терять память, организм давал сбои по всем статьям. Врачебная комиссия присуждает ему вторую группу инвалидности.

Нехватка стажа не дала ему возможности уйти на досрочную пенсию.

А четыре года назад Александра вдруг перевели на третью группу, в результате вместо четырнадцати тысяч рублей он стал получать девятьсот.

В соцзащите омичу, награжденному орденом Мужества, заявили: мы вас в Чернобыль не приглашали. Классическая фраза бездушных безответственных бюрократов. В поисках правды Сизов обратился к юристам омской общественной организации "Союз Чернобыль".

- Конституционный суд РФ пришел к заключению, что действующее законодательство не предполагает возможности снижать компенсацию инвалидам-чернобыльцам, - сказал Сергей Андреев, председатель организации "Союз Чернобыль". - В конкретном случае речь идет о гражданах, которые до 15 февраля 2001 года были признаны таковыми и которым при очередном переосвидетельствовании установлена более низкая группа инвалидности. Суд высшей инстанции указал, что постановления, вынесенные в адрес Александра Сизова, незаконны и подлежат пересмотру.