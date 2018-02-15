В регионе расследуют уголовное дело по факту смертельного несчастного случая на шахте "Осинниковская".

ЧП случилось поздно вечером 7 февраля этого года. По предварительным данным, когда шахтеры занимались креплением кровли горной выработки в вентиляционном штреке, на них сверху вывалилась горная масса. Под землей в тот момент находилось 125 человек, восемь из них - на аварийном участке. Шестеро вышли на поверхность самостоятельно, а 34-летний рабочий скончался на месте от полученных травм. Его тело подняли из шахты горноспасатели. Кроме того, в больницу доставили 45-летнего горняка. Остальные продолжали работать - угрозы их жизни и здоровью не было. Аэрогазовая обстановка в горных выработках оставалась в норме.

- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают обстоятельства несчастного случая и причину смерти потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе "Распадской угольной компании", которая управляет шахтой, там создана внутренняя комиссия по расследованию. Семье погибшего, как и выжившему после обвала горняку, оказана помощь.

Угольная прокуратура начала проверку исполнения на "Осинниковской" норм охраны труда и промышленной безопасности. По ее итогам, как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов госнадзора и контроля.

При этом не прошло и месяца как на "Осинниковской" завершилась предыдущая прокурорская проверка - после тяжелого несчастного случая с подземным электрослесарем подрядной организации по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования. Проверяющие обнаружили на опасном производственном объекте более двух десятков нарушений.

Кстати

Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование причин обрушения породы на шахте "Есаульская" в конце прошлого года. Тогда под землей более чем на сутки оставалось трое горняков. К счастью, спасателям удалось вызволить их из ловушки. Специалисты назвали технические причины аварии - нарушение крепи сопряжения монтажной камеры с вентиляционным штреком и то, что ее не привели в безопасное состояние немедленно, как того требуют правила. Кроме того, выяснилось, что постоянную крепь горной выработки использовали на шахте в качестве опорной конструкции для проведения монтажных работ. Все это - в отсутствие надлежащего контроля состояния крепи горных выработок и действий организации-подрядчика.