В Чите вслед за министром арестовали его зама

В начале недели судья уже арестовал Кузьминова, вняв опасениям следствия, что тот покинет Читу. Малакшиновой тогда продлили сроки задержания на трое суток.
Напомним, высокопоставленным чиновникам инкриминируют превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности, повлекшие значительный ущерб. Министр с замом, как полагает следствие, при распределении между сельхозпроизводителями федеральных субсидий, направленных в регион для компенсации потерь от засухи 2016 года, ставили неправомерные условия получателям. В частности, требовали погасить из полученных компенсаций займы, взятые у краевого Фонда поддержки АПК. И затем направили эти деньги на кредитование другого сельхозпредприятия. Хотя компенсации должны были быть потрачены исключительно на хознужды сельхозпроизводителей - ГСМ, семена, удобрения. В общей сложности сумма, которую экс-министр потребовал вернуть, составила чуть больше 10 миллионов рублей.
Кстати, перед судом 12 февраля Михаил Кузьминов подтвердил этот факт, подчеркнув, что требовал не вернуть досрочно займы, а заплатить задолженность перед фондом. По его словам, те семь предприятий, которые СКР признал пострадавшими, получили 46 миллионов рублей компенсации, а отдали долгов на 10 миллионов. Экс-министр заявил, что не собирался сбегать, уточнив, что обязан был освободить служебную квартиру в Чите после того, как 9 февраля написал заявление об отставке. А потому собирался вернуться в Петровский Завод, где у него собственное жилье. Арестованный считает, что дело против него инициировал "узкий круг аграриев", для которых министр "оказался неудобным".
Его заместитель Ирина Малакшинова, напротив, на контакт с прессой не идет, ситуацию не комментирует.
Оба суда прошли в закрытом режиме.
Напомним, сотрудники Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю провели обыски в квартирах задержанных и на рабочих местах. Накануне обыски и изъятия документов начались и в сельскохозяйственных предприятиях, которые так или иначе связаны с этим делом. Список пострадавших аграриев и сельхозпроизводителей не разглашают в интересах следствия. В ведомстве лишь уточнили, что предприятия находятся в разных районах края.
Аграрии предпочитают не комментировать свои взаимоотношения с опальным главой краевого минсельхоза.
Временно исполняющим обязанности главы краевого министерства, курирующего АПК, назначен первый заместитель министра сельского хозяйства края Владимир Лоскутников.
Забайкалью в последние месяцы "везет" на громкие аресты. В конце ноября прошлого года был задержан и арестован на два месяца бывший министр здравоохранения края Михаил Лазуткин, который занимал свой пост еще при прежнем губернаторе. Ему выдвинули обвинение в получении крупной взятки - 16 миллионов рублей - за содействие коммерческим организациям при поставках медоборудования. Он также находится в СИЗО Читы.