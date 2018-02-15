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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вершки и корешки

В Чите вслед за министром арестовали его зама
Текст: Екатерина Дементьева (Чита)
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
В Чите суд арестовал до середины апреля замминистра сельского хозяйства Забайкалья Ирину Малакшинову, задержанную на выходных вместе со своим начальником Михаилом Кузьминовым. Просьба адвоката оставить подзащитную под домашним арестом была отклонена.

В начале недели судья уже арестовал Кузьминова, вняв опасениям следствия, что тот покинет Читу. Малакшиновой тогда продлили сроки задержания на трое суток.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, высокопоставленным чиновникам инкриминируют превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности, повлекшие значительный ущерб. Министр с замом, как полагает следствие, при распределении между сельхозпроизводителями федеральных субсидий, направленных в регион для компенсации потерь от засухи 2016 года, ставили неправомерные условия получателям. В частности, требовали погасить из полученных компенсаций займы, взятые у краевого Фонда поддержки АПК. И затем направили эти деньги на кредитование другого сельхозпредприятия. Хотя компенсации должны были быть потрачены исключительно на хознужды сельхозпроизводителей - ГСМ, семена, удобрения. В общей сложности сумма, которую экс-министр потребовал вернуть, составила чуть больше 10 миллионов рублей.

Кстати, перед судом 12 февраля Михаил Кузьминов подтвердил этот факт, подчеркнув, что требовал не вернуть досрочно займы, а заплатить задолженность перед фондом. По его словам, те семь предприятий, которые СКР признал пострадавшими, получили 46 миллионов рублей компенсации, а отдали долгов на 10 миллионов. Экс-министр заявил, что не собирался сбегать, уточнив, что обязан был освободить служебную квартиру в Чите после того, как 9 февраля написал заявление об отставке. А потому собирался вернуться в Петровский Завод, где у него собственное жилье. Арестованный считает, что дело против него инициировал "узкий круг аграриев", для которых министр "оказался неудобным".

Арестованный экс‑министр считает, что дело против него инициировал "узкий круг аграриев"

Его заместитель Ирина Малакшинова, напротив, на контакт с прессой не идет, ситуацию не комментирует.

Оба суда прошли в закрытом режиме.

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Напомним, сотрудники Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю провели обыски в квартирах задержанных и на рабочих местах. Накануне обыски и изъятия документов начались и в сельскохозяйственных предприятиях, которые так или иначе связаны с этим делом. Список пострадавших аграриев и сельхозпроизводителей не разглашают в интересах следствия. В ведомстве лишь уточнили, что предприятия находятся в разных районах края.

Аграрии предпочитают не комментировать свои взаимоотношения с опальным главой краевого минсельхоза.

Временно исполняющим обязанности главы краевого министерства, курирующего АПК, назначен первый заместитель министра сельского хозяйства края Владимир Лоскутников.

Забайкалью в последние месяцы "везет" на громкие аресты. В конце ноября прошлого года был задержан и арестован на два месяца бывший министр здравоохранения края Михаил Лазуткин, который занимал свой пост еще при прежнем губернаторе. Ему выдвинули обвинение в получении крупной взятки - 16 миллионов рублей - за содействие коммерческим организациям при поставках медоборудования. Он также находится в СИЗО Читы.

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