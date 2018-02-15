В Новосибирской области появится технопарк для нефтяников

В Новосибирской области предложено создать научно-образовательный полигон-технопарк для исследований и отработки технологий, необходимых для нефтяной промышленности.

С такой инициативой выступил Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН.

Как отмечает издание СО РАН "Наука в Сибири", одно из перспективных направлений в нефтедобыче - разработка небольших месторождений углеводородов и привлечение к этому малого бизнеса.

- Такие полигоны, в том числе на истощенных или отработанных месторождениях, имеют все крупные нефтяные компании. Например, полигон BETA служит великолепной полевой лабораторией для отладки новых технологий и испытаний бурового и геофизического оборудования, - приводит издание комментарий директора ИНГГ СО РАН доктора технических наук Игоря Ельцова.

По словам ученых, в Новосибирской области за пятьдесят лет работ в этой сфере накоплен огромный объем геолого-геофизической и технологической информации. Территория обладает уникальным геологическим разнообразием: нефтяные залежи есть в мезозое, палеозое и даже в гранитах.

В институте также считают, что на полигоне можно будет отрабатывать образовательные программы.