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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане при ликвидации главаря бандитов погиб спецназовец

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Унцукульском районе республики, где проводится спецоперация по поимке боевиков, погиб сотрудник спецназа, участвовавший в ликвидации одного из главарей местного бандподполья. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

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Среди правоохранителей также есть раненые, среди гражданских лиц никто не пострадал.

Уничтоженный боевик был вооружен автоматом с боеприпасами, а также гранатой. Бандит находился в федеральном розыске с 2011 года.

По данным спецслужб, он возглавлял террористическую ячейку, которая в 2013 году совершила подрыв автоколонны внутренних войск в Дагестане.

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