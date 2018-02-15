В Дагестане при ликвидации главаря бандитов погиб спецназовец

В Унцукульском районе республики, где проводится спецоперация по поимке боевиков, погиб сотрудник спецназа, участвовавший в ликвидации одного из главарей местного бандподполья. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

Среди правоохранителей также есть раненые, среди гражданских лиц никто не пострадал.

Уничтоженный боевик был вооружен автоматом с боеприпасами, а также гранатой. Бандит находился в федеральном розыске с 2011 года.

По данным спецслужб, он возглавлял террористическую ячейку, которая в 2013 году совершила подрыв автоколонны внутренних войск в Дагестане.