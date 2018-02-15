В Дагестане в ходе спецоперации уничтожен боевик

В Унцукульском районе Дагестана ликвидирован боевик одного из незаконных вооруженных формирований, действующих на территории республики. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

Как рассказали в региональном управлении МВД России, вооруженное столкновение с бандитами произошло вблизи села Харачи. Среди силовиков потерь нет.

Напомним, сегодня около полудня в Унцукульском районе был введен режим контртеррористической операции в связи с появившейся в правоохранительных структурах информацией о скрывающихся там боевиках.