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15.02.2018 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане в ходе спецоперации уничтожен боевик

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Унцукульском районе Дагестана ликвидирован боевик одного из незаконных вооруженных формирований, действующих на территории республики. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

В Ростове боевикам из КЧР дали 70 лет колонии строгого режима

Как рассказали в региональном управлении МВД России, вооруженное столкновение с бандитами произошло вблизи села Харачи. Среди силовиков потерь нет.

Напомним, сегодня около полудня в Унцукульском районе был введен режим контртеррористической операции в связи с появившейся в правоохранительных структурах информацией о скрывающихся там боевиках.

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