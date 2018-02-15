Спасенная из Сирии дагестанка осуждена за сотрудничество с боевиками

В Махачкале Советский районный суд признал 34-летнюю жительницу Дагестана виновной в том, что она состояла в незаконном вооруженном формировании и находилась на территории Сирии. Решением суда ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, но отбывать его она будет только через 13 лет, так как на ее иждивении находится годовалый ребенок.

По данным РИА Новости, подсудимая была задержана правоохранительными органами в октябре прошлого года, когда прилетела в Грозный из сирийского города Хмеймим вместе с семью женщинами и 14 детьми из Чечни, Дагестана и Красноярского края. Молодая женщина была задержана, так как находилась в федеральном розыске. Позже суд арестовал ее на два месяца.

В ходе следствия выяснилось, что жительница Дагестана причастна к серьезным преступлениям и было возбуждено дело по статье 208 УК РФ ("Участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства").

"Приговором Советского районного суда она приговорена к восьми годам общего режима с отсрочкой исполнения наказания на 13 лет, пока ее ребенку не исполнится 14 лет", - рассказали в суде.

Защита планирует обжаловать приговор.

Кстати

В Россию при участии рабочей группы, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, из Ирака и Сирии вернулись около 100 женщин и детей. В основном это жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Башкирии, Красноярского края, а также Казахстана и Узбекистана.