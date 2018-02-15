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Архангельский суд отменил штраф за фото с парада Победы 16:07
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15.02.2018 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Архангельский суд отменил штраф за фото с парада Победы

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)

Судья Архангельского областного суда отменил постановление о привлечении к административной ответственности и прекратил производство по делу о размещении архангелогородцем  Михаилом Листовым в социальной сети двух изображений, на одном из которых были изображены нацистские флаги.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Ранее Исакогорский суд оштрафовал Михаила Листова за публичную демонстрацию нацистской символики.  Как рассказывает сам житель Архангельска, перед 9 мая 2016 года он сделал репост двух фотографий. Одна их них - картинка с обложки учебника "История России" за 11 класс под редакцией Волобуева и Кулешова, на которой изображены знамена разгромленных фашистских военных частей, брошенных советскими солдатами в день парада Победы 1945 года на мостовую Красной площади. Другая фотография - это стоп-кадр из ледового шоу на одном из телеканалов, где фигурист одет в германскую военную форму времен войны.

- Таким образом я решил напомнить друзьям о предстоящем празднике - Дне Победы, - рассказывает Михаил Листов. - Я не делал никаких подписей под фото, просто нажал на кнопочку - рассказать друзьям, и картинки появились на моей странице.

В 2017 году к Михаилу Листову пришел участковый, который расспросил, для чего он разметил эти фото. Далее последовал вызов для дачи показаний в полицию и суд.

Исакогорский суд Архангельска в январе оштрафовал Листова на тысячу рублей по административной статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Фото: AP
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- После этого мне написали многие юристы и предложили свою помощь. С решением суда я не был согласен, поэтому решил обжаловать его в вышестоящей инстанции, - поясняет Михаил Листов.

Как сообщили в пресс-службе Архангельского областного суда,  сейчас решение районного суда отменено, а производство по делу прекращено.

- На фото нет пропаганды нацизма, - резюмировали в пресс-службе суда.

Отметим, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, отменяющий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики или атрибутики при условии отсутствия признаков пропаганды. Данный документ находится на рассмотрении парламентариев.

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