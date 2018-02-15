Псковских чиновников оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

Начальника управления городского хозяйства Пскова привлекли к административной ответственности за нарушение федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Как посчитали в УФАС, чиновник необоснованно раздробил крупный контракт по содержанию объектов зеленого хозяйства на несколько договоров стоимостью до ста тысяч рублей. Такая схема позволяет перечислять бюджетные деньги "избранным" подрядчикам в обход аукциона. С позицией УФАС согласился суд, оштрафовавший нарушителя на 25 тысяч рублей.

Российское законодательство действительно позволяет государственным и муниципальным заказчикам, соблюдая некоторые условия, определять исполнителей работ стоимостью до ста тысяч рублей без конкурентных процедур. Чтобы чиновники могли оперативно оплатить срочные мероприятия, которые не могут подождать несколько недель. Такие, к примеру, как ремонт неожиданно просевшего асфальта.

Однако нередко заказчики делят один крупный "лот" на несколько мелких, руководствуясь какими-то личными порывами. Так, по данным регионального УФАС, руководитель УГХ Пскова в начале прошлого года заключил семь контрактов на содержание объектов зеленого хозяйства без проведения конкурентных процедур, сообщает псковское управление Федеральной антимонопольной службы. Общая стоимость лотов составляла 639 тысяч рублей. При этом особым разнообразием контракты не отличались. Необходимости их дробить, как посчитали антимонопольщики, не было.

- Начальник УГХ апеллировал к тому, что договоры с компанией-озеленителем заключались в начале года, когда необходимо было срочно убирать парки, - рассказывает руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - Однако никакой неожиданности в том, что парки требуют уборки в январе, нет. Мы посчитали, что муниципальный служащий, занимающий свою должность с 2013 года, мог спрогнозировать ситуацию и провести конкурентные процедуры заранее, в 2016 году. А в сроках исполнения указать январь 2017 года, законодательство это делать позволяет.

Судебные инстанции согласились с суждением УФАС. Тем более, что УГХ Пскова заключает договоры с подрядчиками без проведения конкурентных процедур, не имея на то особых оснований, регулярно. За последние несколько лет начальник управления заплатил штрафы за нарушение ФЗ о контрактной системе в сфере закупок в общей сложности на 200 тысяч рублей, уточнили в УФАС.