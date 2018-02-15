В Баренцевом начали поиски пропавшего с корабля матроса

На борту маломерного судна "Калипсо", занимающегося перевозкой воды и грузов, утром 14 февраля исчез матрос. Судно находилось в этот момент в Мотовском заливе Баренцева моря.

- Сообщение о пропаже моряка поступило в районе 09.30 утра, хотя владелец судна обнаружил пропажу в 05.45, - рассказали "РГ" в Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ. - Связь в этом регионе отсутствовала. Капитан принял меры по поиску пропавшего, а после неудачи направился туда, где хоть как-то ловит связь.

В поисковой операции задействованы четыре корабля: спасатель "Атрия" и три маломерных судна. С наступлением сумерек поиски пришлось прервать, возобновятся они уже завтра.

Полиция начала последовательную проверку по факту безвестного исчезновения моряка - жителя Ура-Губы 1995 года рождения.