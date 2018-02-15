В Новгородской области рабочего раздавило бетонной плитой

В Новгородской области следователи проводят проверку по факту смерти рабочего, на которого упала железобетонная плита. Инцидент произошел в деревне Жабицы Новгородского района, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы днем 14 февраля. По предварительным данным, рабочие занимались монтажом фундамента опоры линии электропередачи. Железобетонная плита, подвешенная на ковше экскаватора, упала на мужчину 1987 года рождения. В результате происшествия рабочий погиб.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента, проверяют, соблюдались ли на площадке требования техники безопасности. Процессуальное решение специалисты примут по итогам проверки.