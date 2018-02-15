В Петербурге для очистки крыш от снега решили привлечь руферов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил привлечь местных руферов для очистки городских крыш от снега и наледи.

Официальное обращение депутат уже направил вице-губернатору города Николаю Бондаренко, курирующему городское ЖКХ.

- Город располагает примерно 1200 дворниками, имеющими допуск работы на высоте, -поясняет парламентарий корреспонденту "РГ". - И явно такого количества людей для очистки крыш в период обильных снегопадов недостаточно. А число руферов в городе, умеющих вполне квалифицированно передвигаться по обледенелым крышам, сегодня, по оценкам специалистов, насчитывает примерно 200-300 человек. Согласитесь, увеличить штат наших снегоочистителей крыш на 20-25 процентов - это серьезная подмога.

Депутат напомнил, что год назад руферы уже обращались к местным властям с подобным - встречным - предложением. Но тогда они получили отказ: дело в том, что сообщество руферов официально никак не зарегистрировано, а работать на высоте имеют право только те организации, что располагают специальной лицензией на этот вид работ. Однако в связи с дефицитом специалистов клининговые компании приглашают на работу мигрантов, которым трудно справляться с поставленными задачами из-за нехватки опыта и профессиональной подготовки. На днях один из рабочих из ближнего зарубежья погиб, упав с крыши.

- При этом я совсем недавно видел, как руферы, парень и девушка, легко и беспрепятственно забрались на крышу Московского вокзала, - отмечает Цивилев. - Я сам работал монтажником-высотником, и считаю, что руферы вполне могут быть привлечены к работе в соответствующих лицензированных структурах. Они будут более квалифицированными кадрами, чем гастарбайтеры с юга. Разумеется, после прохождения курса по технике безопасности и специальной профессиональной подготовки.

Напомним, власти Санкт-Петербурга дали указание к 17 февраля, полностью очистить все городские крыши от снега, сосулек и наледи.