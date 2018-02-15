В Петербурге ограбили сотрудницу генконсульства США

Полиция Невского района Петербурга разыскивает злоумышленников, которые, разбив стекло автомобиля Mini Cooper, похитили из машины сумку с документами и 191 тысячу рублей. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Известно, что машина принадлежит 53-летней сотруднице Генерального консульства США. Женщина оставила авто на парковке неподалеку от своего дома на улице Полярников. Ограбление произошло утром.

В сумке, по словам потерпевшей, находилось немало ценных вещей и документов. В частности, два iPhone 5c, банковская карта, ключи от квартиры, работы и загородного дома.

Полиция сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.