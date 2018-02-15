В 67 регионах главного архитектора подчинили напрямую губернатору

На сегодняшний день уже в 67 субъектах РФ установлено прямое подчинение архитекторов губернатору. Об этом в четверг на сессии "Умный город", которая прошла в рамках сочинского РИФ, сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

Кроме того, по словам министра, уже началась работа - кстати, впервые в истории - по созданию в стране кадрового резерва молодых архитекторов

Такое большое внимание к теме архитекторов связано в немалой степени с тем, что при реализации федерального проекта "Умный город" (то есть удобного города, который обеспечивает комфортное проживания для всех его жителей) ведомство столкнулось с тем, что авторитет и влияние на местах этих специалистов в последнее время резко упали. Главные архитекторы были подчинены региональным министерствам строительства, где с ними зачастую не очень-то считались.

В результате города хаотично застраивались, а страдали местные жители, которые могли только мечтать о создании для них комфортной среды обитания.

Эта проблема была поднята на заседании Госсовета по строительству в мае 2016 года, после которого президент поручил установить прямое подчинение главного архитектора губернатору и тем самым повысить статус этих специалистов.

- Мы видим хорошую динамику. Если на конец прошлого года лишь около 50 субъектов выполнили поручение в полном объеме, то на сегодняшний их число достигло 67, - сказал Михаил Мень. - Девять субъектов, представивших информацию, приняли поручение к исполнению, семь регионов не выполнили поручение по причине отсутствия должности главного архитектора в штатной структуре, а два субъекта не предоставили информацию.

Не менее важная проблема, по мнению министра, - кадровый голод в архитектурной среде: молодых креативных специалистов не хватает буквально везде. Поэтому ведомство приступило к созданию кадрового резерва российских молодых архитекторов. Для тех, кто попадет в этот список, будет организовано специальное обучение. После чего им предложат интересную творческую работу в регионах страны.

- В течение года мы планируем включить в данный резерв около 200 человек, - уточнил Михаил Мень в разговоре с корреспондентом "РГ". - И это только начало - спрос на молодых архитекторов громадный буквально во всех субъектах России.

