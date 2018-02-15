"Балы" и "Бастионы" Черноморского флота поразили морские цели

Противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота провели тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

- Личный состав ракетных комплексов проводит плановые занятия по отработке практических навыков нанесения ракетных ударов при развертывании с марша, - рассказал Трухачев.

На учениях, которые продлятся до конца февраля, ракетчики проходят тактическую, техническую и специальную подготовку, отрабатывают навыки обнаружения надводных целей, выдачи целеуказаний и подготовки к нанесению ракетных ударов в различных условиях. Экипажи стартовых батарей выполняют задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Стрельбы по морским и воздушным целям также выполнил фрегат ЧФ "Адмирал Эссен".

Отрабатывая выполнение задач одиночным кораблем в море и ведение морского боя, экипаж фрегата провел артиллерийские стрельбы по морской цели, выполнил электронный пуск ракеты из комплекса "Калибр-НК" по кораблю условного противника, а также отразил нападение самолетов с применением артиллерии. К учениям были привлечены два самолета Су-30 из состава ВВС и ПВО Черноморского флота.