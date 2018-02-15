Бизнес РФ получит онлайн-кабинеты для работы с госконтролем

Единая онлайн-платформа для взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами заработает с 2024 года. Об этом в четверг сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на сессии "Перспективы взаимодействия государства и бизнеса в сфере уменьшения опасности бедствий", прошедшей в четверг в рамках Российского инвестиционного форума-2018 в Сочи.

- В нынешнем году мы будем работать с различными формами личных кабинетов. Предложим и единое облачное решение, но не будем никого туда загонять. Наша задача через пять лет для предпринимателя и любого поднадзорного объекта обеспечить единый электронный кабинет по взаимоотношению с региональными и муниципальными надзорами, - сказал Абызов. - Понятно, что это очень сложно сделать. Ведь придется совмещать все практики: и самые передовые, и, наоборот, отстающих подтягивать.

Параллельно, по словам министра, в рамках начавшейся еще год назад Реформы контрольной и надзорной деятельности к 2025 году планируется сокращение в два раза административного давления на бизнес. Как выяснилось, за три прошедших года количество плановых проверок уже сокращено в три раза, а внеплановых - на 40 процентов.