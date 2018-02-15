В Краснодаре ликвидировали последствия крупной аварии на ТЭЦ

Днем 15 февраля в кубанской столице было полностью восстановлено электроснабжение.

Без света большая часть Краснодара осталась днем ранее. Из-за аварийной ситуации на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ и высоковольтной линии электропередачи передачи вышли из строя сразу восемь подстанций.

В результате без электроснабжения остались около 300 тысяч жителей, соцучреждения, а также несколько промышленных предприятий. К ночи количество отключенных потребителей сократилось до 33 тысяч человек, а к сегодняшнему утру без света продолжали оставаться чуть больше двух тысяч горожан.

Аварийно-восстановительные работы, к которым подключились также специалисты и техника МЧС, шли круглые сутки. И вот в 14.05 краевое управление МЧС сообщило, что подача электроэнергии в Краснодаре полностью восстановлена.