Голикова предложила вернуться к классической пенсионной системе

В России стоит вернуться к страховой пенсии, которая учитывает стаж и зарплату, заявила Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Нужно еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности", - сказала Татьяна Голикова.

Это система, которая создается для людей и она должна быть понятна для людей, подчеркнула она. Сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. Он ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах, пояснила Татьяна Голикова.