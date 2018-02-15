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Экономика
15.02.2018 12:45
Текст: Ольга Игнатова

Максим Орешкин: Регионам надо разрешить устанавливать торговые сборы

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что регионам надо предоставить полномочия по введению неналоговых сборов. Об этом он заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

В качестве примера Орешкин назвал Москву, которая ввела торговый сбор. "Торговый сбор - это правильная история, которая доказала свою эффективность". По мнению министра, дело даже не в средствах, которые начали поступать в бюджет, а в том, что бизнес начал выходить "из тени". "Такие примеры, доказавшие свою эффективность, нужно распространять как можно быстрее и дать больше возможностей регионам наводить порядок", - отметил Орешкин.

Голикова: Нужно учитывать неналоговые платежи при расчете налоговой нагрузки

Торговый сбор появился в Москве с 1 июля 2015 года. Компании, занимающиеся торговлей, должны уплачивать торговый сбор, размер которого зависит от типа торгового объекта, его площади и расположения. За это они имеют право на уменьшение некоторых налогов, например, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.