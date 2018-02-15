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Текст: Евгений Гайва
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Названы самые эффективные проекты по привлечению частных инвестиций

Самыми эффективными с точки зрения привлечения частных инвестиций на один бюджетный рубль являются проекты, реализуемые за счет средств Фонда национального благосостояния, отметила председатель Счетной платы Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Как правило, это инфраструктура и мы это наблюдаем, в большей степени, как ни странно, для тех проектов, которые реализуются за счет средств Фонда национального благосостояния", - сказала Татьяна Голикова. Там четко установлено соотношение вложений бюджета и частных инвестиций, пояснила она.

Фото: depositphotos.com
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Оценивать эффективность расходования бюджетных средств через соотношение количества частных рублей на один бюджетный рубль можно для проектов государственно-частного партнерства. По действующим 26 федеральным целевым программам среднее соотношение составляет примерно 60 процентов бюджетных инвестиций и 40 процентов частных, рассказала председатель Счетной палаты. 

Эффективность отраслей сложно оценивать, так как помимо привлечения частных инвестиций на один бюджетный рубль необходимо учитывать конечный результат, социальную значимость, общественную эффективность, коммерческую эффективность, также отметила Татьяна Голикова.

"К сожалению, пока не все то, что закладывается в проектный период, реализуется как конечный результат", - сказала она. В отдельных проектах было отставание, но сейчас оно наверстывается, добавила руководитель Счетной палаты.