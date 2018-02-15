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15.02.2018 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханского экс-министра ЖКХ осудили на два года

Текст: Лариса Ионова (Астрахань)

Бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев осужден на два года и один месяц колонии общего режима.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК России, пять лет назад чиновник подписал документы на выплату 12 миллионов рублей подрядчику за работу, которую тот не выполнил. Кстати, до настоящего времени в Икрянинском районе не достроен водопровод и другие объекты, на строительство которых государством было затрачено свыше 50 миллионов рублей.

Фото: Синицын Михаил/РГ
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- Еще в декабре 2011 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и ООО ПКФ "Каналводстрой" был заключен госконтракт на реконструкцию очистных сооружений водопровода в селе Икряное и Маячное Икрянинского района, - рассказывает старший помощник руководителя управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Согласно условиям договора, подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2012 года, но ничего к этому сроку не сделал. Между тем министр ЖКХ Виктор Яковлев, достоверно зная о том, что работы не выполнены и объект не введен в эксплуатацию, подписал платежные документы и произвел окончательный расчет с "Каналводстрой" на сумму более 12 миллионов рублей.

Кировский районный суд Астрахани назначил Яковлеву наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый пытался опротестовать эта решение, но успеха эта аппеляция не имела.

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