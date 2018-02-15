Сборы отдать регионам, репетиторов легализовать, налоги разделить - что принес первый день инвестиционного форума

Модернизация фискальной системы должна помочь вывести бизнес из тени, пополнить региональные и федеральный бюджеты и стимулировать экономическое развитие. Представители власти и бизнеса единодушны в постановке задач, но все еще обсуждают конкретные варианты их решения.

"Белая экономика платит сама за себя. Те, кто в тени, еще заплатят", - заявил министр финансов Антон Силуанов на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Вопрос о справедливом распределении фискальной нагрузки между добросовестными компаниями и теми, кто предпочитает прятаться в тени, - один из самых острых.

Способы обеления экономики и увеличения налоговых платежей обсуждаются различные. Один из них - изменение структуры налогов. Если перенести основной акцент на те платежи, которые проще собирать, объемы поступлений в бюджет вырастут. Ранее минфин и минэкономразвития выступили за снижение страховых взносов с одновременным увеличением НДС. "Изменения в структуре налогов мы рассматриваем. Обсуждался переход от прямых налогов к косвенным", - сказал Антон Силуанов. При этом общее налоговое бремя не увеличится, заверил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил зафиксировать ставки по налогам для инвестиционных проектов на ближайшие 5-6 лет. В таком случае инвесторы смогут оценивать перспективы бизнеса, будут уверены в будущем, отметил он. Значит, будет и стимул для развития экономики.

Для самозанятых Максим Орешкин предложил установить ставку налога в шесть процентов. "Предложения подготовлены, сейчас мы будем собирать рабочую группу", - отметил он. Механизм их налогообложения еще будет обсуждаться, но для самозанятых должен применяться единый платеж, который затем будет "расщепляться" на уровне налоговых органов, пояснил глава минэкономразвития.

Между тем ресурсы для пополнения бюджетов есть и в системе неналоговых платежей. Их тоже стоит учитывать, обсуждая варианты модернизации налоговой системы, отметила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. В стране существует огромное количество неналоговых платежей, многие из них плохо собираются, отметила она.

Минфин предлагает неналоговые платежи закрепить законодательно. Должен быть фиксированный перечень сборов, отметил Антон Силуанов. Подготовить такой перечень очень сложно, заметила Татьяна Голикова. К тому же "может получиться так, что, трансформируя неналоги в налоги, мы все же будем увеличивать налоговое бремя", - сказала она. Что требуется сделать в первую очередь, так это провести ревизию неналоговых платежей. Тогда какие-то из них можно будет объединить и включить в Налоговый кодекс, но какие-то стоит просто отменить, предложила председатель Счетной палаты.

Для самозанятых минэкономразвития предлагает установить ставку налога в шесть процентов

В конечном итоге преобразования налоговой системы должны помочь решить проблему бюджетной обеспеченности регионов. Многие из них не имеют достаточно поступлений в свои бюджеты для финансирования всех потребностей. Потому им помогает федеральный бюджет. Можно было бы передать на места какие-то налоги. Но в этом случае есть риск закрепления финансового неравенства субъектов и дестабилизации налоговой системы, отмечали участники форума.

Отчасти решить проблему бюджетной обеспеченности регионов могут те же неналоговые платежи. Например, торговый сбор, который ввела Москва, или курортный сбор, который с мая начнет действовать в пилотных регионах. Идею таких платежей поддерживает глава минэкономразвития. Например, торговый сбор показал свою эффективность, отметил Максим Орешкин. Такая практика позволяет выходить в "белую" область.