Новости

В Орле отдали под суд мужчину, столкнувшего любимую с балкона 17:21
Захарова: В Сирии могли погибнуть пять российских граждан, это не военнослужащие 17:16
Контракт на поставку истребителей МиГ-35 могут заключить в 2018 году 17:15
На форуме обсудили способы вывода бизнеса из теневой экономики 17:14
В Египте неожиданно нашли древнеримский храм 17:13
США заказали снаряды для большой войны 17:09
Суд продлил арест вице-спикера нижегородского заксобрания 17:05
Новым президентом ЮАР стал местный олигарх 17:05
МИД России обвинил США в оккупации районов Сирии 16:57
Обновленный Chevrolet Tahoe доехал до России 16:52
Суд отпустил мэра Одессы на поруки 16:50
Число отказов россиянам в пенсии составляет менее половины процента 16:46
Российские саночники стали седьмыми в эстафете 16:44
Путин встретится с Миллером 16:42
Археологи решили загадку вытянутых черепов 16:42
В Госдуме предложили создать министерство по делам Арктики 16:40
Новый аэропорт Симферополь украсят телетрапы в космическом стиле 16:31
В Сокольниках на Масленицу сожгут четырехметровое чучело в форме спирали 16:30
Умерла заслуженный деятель искусств России Людмила Голубкина 16:27
Под Ельцом на Масленицу сожгут злодея из "Игры престолов" 16:24
В Крыму введение курортного сбора перенесут на год 16:19
Товарооборот Нижегородской области с Беларусью превысил миллиард 16:15
В Ижевске бомж угнал с автомойки Lexus 16:13
Названы сроки передачи первой партии Су-57 в войска 16:12
В России построят уникальный "умный город" 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
15.02.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стюардессу разбившегося Ан-148 похоронят в Симферополе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

29-летняя бортпроводница разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Анастасия Славинская будет похоронена в Симферополе, где проживают ее родители.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, тело погибшей спецбортом МЧС России доставят на полуостров после проведения всех необходимых экспертиз.

Погибший в авиакатастрофе экстрасенс предчувствовал крушение Ан-148

Известно, что Анастасия получила высшее образование в сфере рекламы, но в 2011 году после окончания московской школы бортпроводников начала работать в "Саратовских авиалиниях". Она имела допуск к полетам на всех типах самолетов компании - Як-42, Embraer-190 и Ан-148. Всего Анастасия Славинская налетала 2190 часов.

- Она никогда не боялась летать и очень любила свою работу, - рассказывают коллеги трагически погибшей бортпроводницы. - На ее счету не один десяток полетов, которые она выполняла не просто профессионально, но вкладывая свою душу.

У Анастасии остались муж и маленький сын.

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2018
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2018
Двух бойцов ВСУ заподозрили в убийстве четверых сослуживцев на пьянке
В Госдуме не считают нужным отчитываться перед НАТО об "Искандерах"
Голодец: Пенсия в России должна достичь 25 тысяч рублей
Пушков: Польша вряд ли успокоится после строительства своего газопровода