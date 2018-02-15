29-летняя бортпроводница разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Анастасия Славинская будет похоронена в Симферополе, где проживают ее родители.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, тело погибшей спецбортом МЧС России доставят на полуостров после проведения всех необходимых экспертиз.

Известно, что Анастасия получила высшее образование в сфере рекламы, но в 2011 году после окончания московской школы бортпроводников начала работать в "Саратовских авиалиниях". Она имела допуск к полетам на всех типах самолетов компании - Як-42, Embraer-190 и Ан-148. Всего Анастасия Славинская налетала 2190 часов.

- Она никогда не боялась летать и очень любила свою работу, - рассказывают коллеги трагически погибшей бортпроводницы. - На ее счету не один десяток полетов, которые она выполняла не просто профессионально, но вкладывая свою душу.

У Анастасии остались муж и маленький сын.