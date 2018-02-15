Судья из Краснодара на заседании обматерил участника процесса

Арбитражный суд Краснодарского края проводит проверку в связи с появившейся в социальных сетях аудиозаписью, на которой слышны крики судьи с использованием мата во время процесса.

На просьбу побыстрее рассмотреть дело, он в нецензурных выражениях заявил, что спешить не намерен, и обвинил представителя истца в желании поставить его в какую-то неприятную для него позу.

Как следует из размещенной на сайте Арбитражного суда информации, он входит в состав Судебной коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, а с января 2011 года является председателем судебного состава. Тут же указано, что он - выпускник юридического факультета Кубанского аграрного университета, кандидат юридических наук, имеет второй квалификационный класс судьи, а также почетное звание "Заслуженный юрист Кубани".

Распоряжением и.о. председателя Арбитражного суда Краснодарского края Марины Крыловой, 15 февраля была создана комиссия, которой поручено "провести служебную проверку в отношении судьи".

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердила Мария Комбаева, отвечающая в Арбитражном суде края за взаимодействие со СМИ. По ее словам, по данному факту никаких официальных жалоб не поступало.

- Поводом для создания комиссии и проверки стала появившаяся в социальных сетях аудиозапись, - уточнила она. - Заключение по результатам проверки до 1 марта 2018 года должно быть представлено в секретариат председателя Арбитражного суда Краснодарского края.