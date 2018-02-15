В Крыму повысили надежность охраны пунктов пропуска с Украиной

Пограничное управление ФСБ по Республике Крым и Крымский филиал ФГКУ "Росгранстрой" сообщили об оснащении пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения.

Смонтированы и уже запущены в эксплуатацию системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические средства, позволяющие дистанционно контролировать приграничную территорию. Это избавляет от необходимости физического патрулирования российско-украинской границы и повышает надежность охраны госграницы.

Ранее "Росгранстрой" модернизировал инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. В частности, увеличено количество полос для контроля пересекающих границу автомобилей, установлены дополнительные модули и санузлы для пешеходов, увеличены площади навесов на полосах контроля транспорта.

Напомним, осенью на границе Украины и Крыма началось строительство 50-километрового забора, который усилит охрану рубежей между двумя государствами и предотвратит незаконное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.