В Екатеринбурге дети пострадали при обрушении потолка в жилом доме

В жилом доме на улице Суворовский в Екатеринбурге рухнуло потолочное перекрытие. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, пострадали, по предварительной информации, владелец квартиры и двое его внуков - двух и девяти лет.

"Детей увезли в больницу, мужчина от госпитализации отказался. Из дома эвакуированы 23 человека", - рассказала она.

ЧП произошло около девяти часов вечера. На данный момент со слов жильцов известно, что в двухэтажном бараке на два подъезда управляющая компания делала капитальный ремонт кровли.

Проверку по факту ЧП начала и полиция. Как рассказал ТАСС официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых, именно ремонт мог послужить причиной случившегося: по его информации, шифер уложили фактически на потолок, который и не выдержал нагрузки. Правоохранительные органы также отрабатывают версию того, что крыша провалилась из-за общей ветхости самого здания приблизительно 1950-х годов постройки.