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15.02.2018 13:50
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор заблокировал 16 сайтов за поддельные билеты на ЧМ по футболу

Текст: Татьяна Шадрина

Роскомнадзор заблокировал 16 сайтов, на которых продавали поддельные билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Но самих ресурсов, которые нелегально занимались распространением билетов, было намного больше. По решению суда в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено 200 страниц, торговавших футбольными билетами.

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Владельцы 169 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции, а вот еще 15 не обратили внимание на решение суда. И Роскомнадзор запустил процедуру их блокировки. Провайдерам хостинга уже направлены уведомления об ограничении доступа к этим ресурсам.

Доступ к 16 заблокированным ресурсам будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решения, отмечают в Роскомнадзоре.

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