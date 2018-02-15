Россиянин приговорен в США к 12 годам тюрьмы

Гражданин РФ Владимир Дринкман, признавший осенью 2015 года свою вину в причастности к организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США, получил 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор оглашен в среду в суде города Камден (штат Нью-Джерси). Как указал судья Джером Симэндл, россиянин "приговаривается к 144 месяцам тюремного заключения".

Ущерб, нанесенный Дринкманом, оценивается примерно в 312 миллионов долларов. Точная сумма компенсации, которую должен будет выплатить россиянин, будет определена на заседании 13 апреля.

Во время оглашения приговора Дринкман был сдержан. Перед выходом из зала суда он помахал рукой супруге.