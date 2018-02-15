Россиянки сыграют со Швейцарией в 1/4 финала хоккейного турнира на ОИ

Женская хоккейная сборная России со счетом 1:5 уступила сборной Финляндии в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

Во второй половине первого и в первой половине второго периода финские хоккеистки забросили по шайбе в ворота россиянок. После этого игра немного выровнялась, у наших девушек стали появляться моменты, были несколько опасных выходов к воротам. Однако иногда не хватало индивидуального мастерства, иногда финский вратарь спасала команду, а порой просто не везло, и шайба не шла в ворота. А под занавес второго периода третья шайба побывала в воротах сборной России.

В заключительной 20-минутке ситуация поменялась. Российская команда перехватила инициативу и смогла забросить шайбу, продолжая наращивать давление. Однако соперницы смогли использовать численное преимущество и восстановили разрыв в три шайбы, а затем забросили еще раз. После этой игры стало известно, с кем наша команда встретится в четвертьфинале. Соперницами россиянок станут хоккеистки из Швейцарии.

Стоит отметить активную поддержку со стороны дружно пришедших на игру российских болельщиков. "Верим в команду!", "Россия!", "Нужен гол!" и "Шайбу-шайбу!" постоянно неслось с трибун. Поддержать россиянок пришел и губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун, который является одним из главных инициаторов создания корейской группы поддержки российских атлетов. "Наша группа сегодня отправилась поддерживать российских лыжников и биатлонистов, потому их нет на хоккее. Вот я пытаюсь заменить их", - пошутил политик в беседе с "РГ", пожелав российским атлетам всяческих успехов в дальнейшем.