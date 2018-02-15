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15.02.2018 13:05
Рубрика: Власть

"Российская газета" 16 февраля опубликует график распределения эфирного времени

Текст: Александра Белуза
"Российская газета" в пятничном номере, 16 февраля опубликует результаты проведенной ЦИК жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для агитационных роликов и совместных агитационных мероприятий кандидатов в президенты. Об этом сообщил в четверг главный редактор "РГ" Владислав Фронин.

"В завтрашнем номере "Российской газеты" будет опубликован график распределения эфирного времени. Из этой публикации можно будет узнать, какой кандидат, где будет представлен на телевидении", - сказал он.

Ранее Центризбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР), "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности было разыграно порядка 60 часов федерального телеэфира и 36 часов федерального радиоэфира. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что закон гарантирует зарегистрированным кандидатам использование эфирного времени на безвозмездной основе и рекомендовала претендентам на главный пост использовать отведенное им время по максимуму.

Результаты жеребьевки были утверждены на заседании ЦИК.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Половина указанного времени предусмотрена на совместные агитационные мероприятия. Согласно утвержденному Центризбиркомом графику, на радио кандидаты впервые поспорят 26 февраля - это произойдет в эфире "Радио России" в 13.10 по Москве. С 27 февраля совместные агитационные мероприятия начнутся на телевидении: в этот день - на ОТР, 28 февраля - на Первом канале, "России 1". С 1 марта кандидаты начнут агитировать за себя на "России 24" и "ТВ Центре".

Как отметили в ЦИК, наиболее интенсивной по количеству совместных мероприятий получается последняя неделя перед выборами. При этом последний день агитации на телевидении - 15 марта. "Это связано с тем, что на востоке России день тишины начнется раньше, чем в Москве на девять часов", - пояснила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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