"Российская газета" 16 февраля опубликует график распределения эфирного времени

"Российская газета" в пятничном номере, 16 февраля опубликует результаты проведенной ЦИК жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для агитационных роликов и совместных агитационных мероприятий кандидатов в президенты. Об этом сообщил в четверг главный редактор "РГ" Владислав Фронин.

"В завтрашнем номере "Российской газеты" будет опубликован график распределения эфирного времени. Из этой публикации можно будет узнать, какой кандидат, где будет представлен на телевидении", - сказал он.

Ранее Центризбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР), "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В общей сложности было разыграно порядка 60 часов федерального телеэфира и 36 часов федерального радиоэфира. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что закон гарантирует зарегистрированным кандидатам использование эфирного времени на безвозмездной основе и рекомендовала претендентам на главный пост использовать отведенное им время по максимуму.

Результаты жеребьевки были утверждены на заседании ЦИК.

Половина указанного времени предусмотрена на совместные агитационные мероприятия. Согласно утвержденному Центризбиркомом графику, на радио кандидаты впервые поспорят 26 февраля - это произойдет в эфире "Радио России" в 13.10 по Москве. С 27 февраля совместные агитационные мероприятия начнутся на телевидении: в этот день - на ОТР, 28 февраля - на Первом канале, "России 1". С 1 марта кандидаты начнут агитировать за себя на "России 24" и "ТВ Центре".

Как отметили в ЦИК, наиболее интенсивной по количеству совместных мероприятий получается последняя неделя перед выборами. При этом последний день агитации на телевидении - 15 марта. "Это связано с тем, что на востоке России день тишины начнется раньше, чем в Москве на девять часов", - пояснила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.