СК РФ: К уголовному делу о крушении Ан-148 приобщены материалы МАК

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета передали следователям Главного управления по расследованию особо важных дел СК России данные комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета АН-148, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что самолет потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля, 71 человек на его борту погиб.

"Следствие по делу находится в активной стадии: продолжается работа на месте крушения, следователи работают также и в других городах, изымая документацию и допрашивая свидетелей, изъятая документация изучается, назначен комплекс судебных экспертиз", - уточнила Петренко.

По ее словам, лишь после окончания всех следственных действий следователи смогут принимать процессуальное решение.