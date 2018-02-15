Скелетонист Трегубов занял промежуточное второе место на Олимпиаде

Российский скелетонист Никита Трегубов вышел на промежуточное второе место после двух попыток на Олимпиаде в Пхенчхане. Его суммарный результат составил 1:41,09 секунды.

Трегубов менее секунды уступает южнокорейцу Юн Сун Бину, на третьей строчк идет латвиец Мартинс Дукурс. Медали в скелетоне по результатам третьей и четвертой попыток будут разыграны в пятницу.

Никита настроен на победу и уверен, что сможет опередить корейского скелетиониста. По его словам, ничего невозможного нет.

"Отличная трасса, хорошая погода. Отыграть можно даже большие разрывы, тем более, это Олимпиада, - сказал журналистам спортсмен. - Для меня важно проехать все четыре попытки ровно, я настроился на борьбу".

По мнению старшего тренера команды Анатолия Челышева, Трегубову стоит быть готовым к борьбе за "серебро". Специалист убежден, что если Никита не допустит ошибок, то добьется хорошего результата.

"Трегубов стартовал неплохо, были небольшие ошибки, которые сильно не повлияли, - приводит слова Челышева ТАСС. - Нужно завтра собраться, все начать с нуля, не делать грубых ошибок, и все будет хорошо".