Скончался бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс

В Нидерландах скончался бывший премьер-министр страны Рууд Любберс. Ему было 78 лет, сообщает РИА Новости. "Страна потеряла государственного деятеля мирового масштаба", - заявил действующий премьер Марк Рютт.

Любберс родился в 1939 году в Роттердаме. С 1973 по 1977 год занимал пост министра экономики Нидерландов. В 1982 году он стал премьер-министром страны. Лидер христианских демократов находился на этом посту дольше других, 12 лет возглавляя правительство.

Он также стал самым молодым премьер-министром страны. Когда он занял важную государственную должность, ему было 43 года.

Политик мог стать генеральным секретарем НАТО, однако США отклонили его кандидатуру. В 2000 году Любберс был назначен Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. А покинул этот пост в 2005 году после обвинений в сексуальных домогательствах.