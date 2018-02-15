Скончался поэт и телеведущий Александр Шаталов

Поэт, издатель и телеведущий Александр Шаталов умер в четверг, 15 февраля.

"Только что, что называется сию секунду, у себя дома после тяжелой болезни, скончался мой первый русский издатель Александр Шаталов. Он рождения 1957 года, мог бы еще и пожить", - цитирует писателя Эдуарда Лимонова портал "Год литературы".

Шаталов известен тем, что в 1990 году вместе с Сергеем Надеевым создал сначала литературно-художественный журнал "Глагол", а затем, на его основе, одноименное издательство. Оно первым в России издало на русском языке романы Уильяма Берроуза, Стивена Спендера, Чарльза Буковски, а также произведения Эдуарда Лимонова, Натальи Медведевой, Нины Садур, Александра Галича и Пьера Паоло Пазолини. С 1993 года вел регулярные книжные обзоры на телеканалах "Культура", "Домашний" и НТВ, писал сценарии и критические статьи.

"Мы потеряли очень важную фигуру в культурном пространстве", - передает источник слова издателя Александра Иванова.