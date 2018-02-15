Скоростной боевой вертолет РФ покажут осенью

В ноябре 2018 года "Вертолеты России" представят Минобороны РФ концепцию сверхскоростного вертолета, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

- В 2018 году заканчивается работа по контракту, подписанному на "Армии-2017", окончание работ предусмотрено в ноябре. Заказчику будут предоставлены одна или две концепции по скоростному боевому вертолету. Сейчас соревнуются две школы, доказывая преимущества той или иной схемы. Мы оринтируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции, требований, сложности и так далее, - рассказал Богинский.

Над скоростным вертолетом работают КБ Камова и Миля. Первый проект, Ка-92 основан на сочетании соосных несущих винтов и толкающего, расположенного в хвосте летательного аппарата. По данным разработчика, вертолет будет иметь крейсерскую скорость 420-430 километров в час и "максималку" 500 км/ч. Ка-92 сможет пролететь без дозаправки 1400 километров. На опытных образцах планируется использовать по два серийных турбовальных двигателя ВК-2500 с последующей заменой их на перспективные ВК-3000 с улучшенными характеристиками.

Проект Миля Ми-Х1 имеет классическую компоновку - в качестве летающей лаборатории спользуется доработанный образец ударного вертолета Ми-24. Повышения скорости конструкторы рассчитывают добиться за счет аэродинамического фюзеляжа с убирающимся шасси и новой конструкции лопастей несущего винта - в них реализована запатентованная система локального подавления срыва на отступающей лопасти SLES. Демонстрационный образец Ми-Х1 с искривленными на концах лопастями путешествует во авиасалонам, для вертолета заявлены крейсерская скорость 475 км/ч и максимальная до 520. Дальность полета машины 900 километров.

Тем временем

Перед поставкой в войска крупной партии ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 машину модернизируют. "Аллигатор" получит новые оптико-прицельную систему, навигацию и бортовой комплекс обороны, сможет применять противотанковые ракеты повышенной дальности. Возрастет и полезная нагрузка Ка-52. В начале февраля замглавы Минобороны Юрий Борисов рассказал о грядущем контракте на закупку 114 модернизированных "Аллигаторов".