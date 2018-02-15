СМИ: Турецкая прокуратура просит пожизненные сроки путчистам

Турецкая прокуратура просит суд приговорить к пожизненному лишению свободы 330 членов "Террористической организации фетхуллахистов", участвовавших в путче в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, 267 человек обвиняются в захвате военной части в районе Полатлы в 80 км от Анкары, где располагаются 58-я артиллерийская бригада и ракетно-артиллерийская школа. Еще 63 человека проходят по делу о захвате пункта оплаты перед трассой Тузла - Орханлы во время попытки государственного переворота.

Другие дела, связанные с путчем, в том числе о захвате офиса начальника турецкого генштаба, будут рассмотрены позднее в этом году.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота. В результате столкновений погибли 250 человек, более 2 тысяч получили ранения.