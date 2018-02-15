Таможня закрыла въезд в Россию 307 иностранцам

За последние 5 месяцев Федеральная таможенная служба (ФТС) в связи с неуплатой административных штрафов за таможенные нарушения запретила въезд на территорию России свыше 300 иностранным лицам. В списке значатся граждане 31 государства.

По информации пресс-службы ФТС, чаще других в списке фигурируют граждане Беларуси (53 человек), Украины (51 человек), Таджикистана (42 человека), Узбекистана (30 человек) и Молдовы (25 человек). Фигурируют и три лица без гражданства. Как видно из этого списка, основными нарушителями являются граждане из ближнего зарубежья.

Надо сказать, что действия таможенников регулируются вышедшим в прошлом году ведомственным приказом №1288. Он устанавливает процедуру принятия таможенными органами, в рамках своей компетенции, решений о запрете въезда в Россию и отмены таких решений в отношении должников по уплате административных штрафов и неоднократных нарушителей таможенного законодательства из числа иностранных граждан и лиц без гражданства.

Основанием для принятия такого решения являются: - неоднократное в течение трех лет привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к административной ответственности; - неуплата иностранным гражданином или лицом без гражданства административного штрафа.

Принимать решения о запрете въезда в Россию могут восемь федеральных органов исполнительной власти, среди которых, к примеру, ФТС, МВД, МИД, ФСИН и другие.



