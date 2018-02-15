Новости

Сенат США заблокировал законопроекты об иммиграционной реформе 02:08
Актер Джеффри Тэмбор уйдет из сериала "Очевидное" из-за домогательств 01:44
США в разы увеличат запасы снарядов в Европе для сдерживания РФ 01:37
В ДТП с участием автобуса на Кубе пострадали 40 человек 01:25
СМИ: Пилоты Ан-148 ругались до столкновения с землей 01:12
Драпеко: Москва заинтересована в стабильности Средиземноморья 00:49
Брейвик впервые заявил о раскаянии 00:41
Посольство РФ раскритиковало заявление МИД Великобритании о кибератаке 00:27
Оппозиция в Киеве потребовала от властей вернуть в страну Саакашвили 00:09
"Зенит" усилился двумя футболистами сборной России 15.02.2018
В Анкаре Эрдоган более трех часов вел переговоры с Тиллерсоном 15.02.2018
Скончался поэт и телеведущий Александр Шаталов 15.02.2018
В США испугались новых крылатых ракет России 15.02.2018
Депутаты ГД РФ: Россия не будет чинить корабли для передачи Украине 15.02.2018
Убивший 17 человек в США стрелок входил в расистскую организацию 15.02.2018
Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году 15.02.2018
Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора 15.02.2018
В Москве при строительстве объекта МВД украли свыше 7 млн рублей 15.02.2018
Бывшего облвоенкома Костромы посадили за поборы 15.02.2018
Турчак: Новый экспертный совет "Единой России" возглавит Борис Грызлов 15.02.2018
Врачи нашли повреждения мозга у сотрудников посольства США на Кубе 15.02.2018
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту начнется досрочно 15.02.2018
Следователи выяснят причины обвала грунта в Политехническом музее 15.02.2018
Украинские фанаты напали на россиян в Афинах 15.02.2018
Дворкович рассказал об образе успешного министра будущего 15.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
15.02.2018 22:29
Рубрика: Происшествия

Украли миллиард

Топ-менеджеры строительной компании признаны виновными в крупном хищении
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
Симоновский районный суд Москвы вчера приступил к оглашению приговора главе Волго-Вятской строительной компании Александру Базанкову, экс-главе компании Евгении Дегтяревой, ее отцу Сергею Дегтяреву и руководителю "ВИП-Стройинжиниринг" Мурату Матуеву. Все они признаны виновными в групповом хищении 1,3 миллиарда рублей, выделенных государством на строительство космодрома "Восточный".
В Нидерландах задержали обвиняемого в хищении в РФ около 600 млн рублей

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих подсудимых виновными по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и по части 4 статьи 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и назначить им наказание от 7 до 10 лет лишения свободы со штрафами от одного до полутора миллионов рублей.

Следствием было установлено, что фигуранты дела организовали выполнение только части предусмотренных договором работ. Из выделенных более 1,8 миллиарда рублей более 1,3 миллиарда рублей исчезли. Год назад на четыре года колонии со штрафом в один миллион рублей был осужден бывший гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков. Судебный процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По данным следствия, он оформил документы с ложными сведениями о возможности выполнения работ по строительству жилого комплекса космодрома.

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2018
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2018
"Саратовские авиалинии" возобновят полеты Ан-148
Медведев: Новые санкции не представляют угрозы для россиян
В Госдуме не считают нужным отчитываться перед НАТО об "Искандерах"
Голодец: Пенсия в России должна достичь 25 тысяч рублей