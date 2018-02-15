Симоновский районный суд Москвы вчера приступил к оглашению приговора главе Волго-Вятской строительной компании Александру Базанкову, экс-главе компании Евгении Дегтяревой, ее отцу Сергею Дегтяреву и руководителю "ВИП-Стройинжиниринг" Мурату Матуеву. Все они признаны виновными в групповом хищении 1,3 миллиарда рублей, выделенных государством на строительство космодрома "Восточный".

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих подсудимых виновными по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и по части 4 статьи 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и назначить им наказание от 7 до 10 лет лишения свободы со штрафами от одного до полутора миллионов рублей.

Следствием было установлено, что фигуранты дела организовали выполнение только части предусмотренных договором работ. Из выделенных более 1,8 миллиарда рублей более 1,3 миллиарда рублей исчезли. Год назад на четыре года колонии со штрафом в один миллион рублей был осужден бывший гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков. Судебный процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По данным следствия, он оформил документы с ложными сведениями о возможности выполнения работ по строительству жилого комплекса космодрома.