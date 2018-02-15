В Анкаре Эрдоган более трех часов вел переговоры с Тиллерсоном

В Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган провел более чем трехчасовую встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее турецкий лидер анонсировал в качестве главной темы встречи поддержку Вашингтоном сирийских курдов. О чем же в итоге шла беседа - участники встречи не объявляли. Пока никих официальных заявлений не делалось.

Напомним, что поддержка отрядов курдской самообороны давно уже является камнем преткновения в турецко-американских отношениях.