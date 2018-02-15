В Италии 11-летний мальчик избил учительницу

В итальянском городе Пьяченца (область Эмилия-Романья) 11-летний школьник избил учительницу, планировавшую выйти на пенсию.

Инцидент, ставший достоянием общественности лишь сейчас, произошел еще 30 января. Ученик начальной школы набросился с кулаками на свою учительницу по причине, которая на данный момент не озвучивается. Как сообщает La Repubblica, женщине были нанесены настолько серьезные увечья, что ей пришлось лечь в больницу, в которой она была вынуждена провести целую неделю.

За это подобное поведение несовершеннолетнего школьника, за которым числятся подобные эпизоды и которого сверстники прозвали не иначе как "Иваном Грозным", было решено временно отстранить от занятий.

В настоящее время вопрос о будущем школьника решают социальные службы, в которые обратилась администрация учебного заведения.

Между тем, по данным местных, СМИ за последний год в итальянских школах заметно участились нападения на преподавателей, причем не только со стороны детей, но и их родителей. По мнению экспертов, государство должно принять все необходимые меры, чтобы максимально оградить учителей от подобных посягательств.