В ЮАР умер лидер оппозиционной партии Зимбабве

Лидер оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" Морган Тсвангираи скончался в ЮАР. Причиной смерти 65-летнего политика стало онкологическое заболевание, передает ТАСС.

Морган Тсвангираи был главным соперником президента Зимбабве Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет до тех пор, пока не покинул свой пост под давлением военных.

В 2002 году Тсвангираи участвовал в президентских выборах, которые он проиграл Мугабе. В 2008 году лидер оппозиции вновь баллотировался на выборах главы государства и проиграл второй тур выборов.

В последние годы Морган Тсвангираи лечился от рака кишечника в ЮАР.