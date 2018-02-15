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15.02.2018 12:25
Рубрика: В мире

В Киргизии замглавы управления МВД по борьбе с наркотиками торговал гашишом

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

В Киргизии выявлена группа наркоторговцев, состоящая из бывших и действующих сотрудников милиции. Изъято около восьми килограммов гашиша. Об этом сообщают в МВД республики.

По ее данным, двое из участников группы имели звание полковника милиции. Один из них ранее успел выйти на пенсию. Второй на момент разоблачения занимал должность замначальника управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по двум областям.

Преступную группу выявили в результате совместной операции служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и внутренних расследований МВД Киргизии.

Фото: Влад Ушаков
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Партию наркотиков обнаружили в машине одного из участников группы. Бывший офицер милиции перевозил гашиш на личном Lexus. Нелегальный груз был упакован в брикеты.

Получатель партии наркотиков и происхождение запрещенного вещества устанавливается. Оба полковника водворены в следственный изолятор. Непосредственный начальник действующего сотрудника милиции освобожден от занимаемой должности.

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