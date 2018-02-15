В Skype нашли опасную уязвимость, но Microsoft не будет ее исправлять

В Skype была обнаружена опасная уязвимость, из-за которой злоумышленники могут получить доступ к системе. Данная ошибка может быть использована и на MacOS, и на Windows. Тем не менее в Microsoft заявили, что не планируют исправлять неполадки в ближайшее время, пишет 9to5mac.

Эксперты утверждают, что хакеры могут модифицировать программу обновления Skype и внедрить в приложение вирус, который позволит им получить контроль над компьютером жертвы.

Представители Microsoft отметили, что исправление опасной ошибки требует "слишком много работы" - необходима полная "перезагрузка" приложения. Специалисты компании не станут работать над обновлением Skype, а создадут новую версию программы. Пока неизвестно, когда "безопасный" Skype станет доступен для пользователей.