В США испугались новых крылатых ракет России

США необходимо вкладывать больше средств в разработку радаров и оборонительных систем, чтобы не быть уязвимыми для новых российских крылатых ракет. Об этом заявила в четверг, 15 февраля, глава Северного командования ВС США Лори Робинсон.

"Россия разработала крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше, - цитирует выступление генерала на слушаниях в комитете по делам ВС американского сената ТАСС. - Чтобы обеспечить защиту от подобных усовершенствованных крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем".

В частности, Робинсон предлагает установить радиолокационные станции дальнего обнаружения в северной части США.

Отметим, что генерал высказалась также о необходимости реагировать на модернизацию Россией стратегических бомбардировщиков и подводных лодок.

Как сообщала "РГ" в четверг, 15 февраля, Пентагон также ускоряет развитие технологий и датчиков, способных идентифицировать и уничтожать гиперзвуковое оружие, разработки которого активно ведут Россия и Китай. Об этом заявили представители Агентства США по противоракетной обороне.