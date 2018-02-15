Валентина Матвиенко посетила детский онкоцентр

15 февраля во всем мире отмечался международный день детей, больных раком. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила его посещением ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева".

Это крупнейшее в мире специализированное высокотехнологичное научно-лечебное учреждение для детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. Центр был основан в 1991 году на базе Морозовской и Измайловской детских больниц. В 2006-2011 годах построено новое здание клиники. Заказчиками стали сами врачи. Они принимали самое активное участие в проектировании здания, привнося лучшие идеи со всего мира. Сейчас центр ежегодно принимает на стационарное лечение более 400 детей со всей России.

Это медучреждение, где проходят лечение дети с очень серьезными заболеваниями, совсем не похоже на больницу. Здесь нет специфического запаха, все помещения оформлены в ярких тонах, да и само здание центра скорее напоминает дворец детского творчества.

Пациенты от нуля до семнадцати лет лежат здесь с родителями. Школьники могут учиться в специально оборудованных классах, причем это не привычные кабинеты физики или русского языка, а "Занимательная аудитория", "Солнечная аудитория", игровые комнаты. Есть театральная студия, занятия по музыке, рисованию, шахматам. Рядом с онкоцентром расположен храм, для тех, кто хотел бы посетить богослужение, но здоровье не позволяет, есть трансляция в палатах.

Центр ежегодно принимает на стационарное лечение более 400 детей со всей России

Как рассказала "РГ" Лариса Руцкая, мама шестнадцатилетней Насти из Барнаула, проходящей в клинике лечение от осложненной метастазами саркомы Юинга, все процедуры и лекарства предоставляются по полису ОМС, проживание и питание бесплатные. "Мы полетели на свой страх и риск, записались к онкологу, а потом, после КТ, получили направление сюда", - сказала она. Настя лечится в центре почти год, после выздоровления планирует изучать международные отношения в одном из столичных вузов.

"Здесь потрясающая, особая атмосфера, какой нигде нет. Я побывала здесь, и у меня нет ощущения, что я была в больнице", - сказала Валентина Матвиенко на встрече с пациентами, их родителями, врачами. "Это какой-то дом улыбок, дом внимания, дом заботы, дом, где особая философия, особый подход к каждому ребенку, его родителям", - добавила она. Отвечая на вопрос одной из мам, глава Софеда заявила, что в рамках проекта Десятилетие детства охране здоровья подрастающего поколения будет уделено особое внимание, в том числе - в плане качества обслуживания в медучреждениях. "В ближайшие десять лет, на которые объявлена программа, мы приведем в идеальное состояние все детские медицинские учреждения, они все будут в достаточном объеме финансироваться, снабжаться лекарствами, всем, что нужно", - заверила спикер.

Детский онкоцентр имени Рогачева - "это образец того, как государство, спонсоры, благотворители объединили всех неравнодушных людей, создали такое чудо, где дети выздоравливают от тяжелых заболеваний", заявила Матвиенко журналистам после встречи. Здесь созданы условия для развития детей, для того, чтобы они не погружались в свою болезнь, а жили полноценной жизнью, с верой, что они обязательно выздоровеют. Это те высочайшие стандарты, к которым надо стремиться во всех учреждениях детского здравоохранения", - заключила она.